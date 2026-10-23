3M Aktie News: 3M verliert am Freitagabend

Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 173,73 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'278 Punkten steht. Die 3M-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 170,87 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 173,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 210'075 3M-Aktien.

Am 29.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,84 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 3M-Aktie derzeit noch 6,40 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 21.03.2026 Kursverluste bis auf 139,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 3M-Aktie derzeit noch 19,76 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,92 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,15 USD. Am 20.10.2026 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6.58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte 3M am 26.01.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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