Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’462 -0.6%  SPI 20’388 -0.5%  Dow 52’215 -1.2%  DAX 25’182 -0.8%  Euro 0.9244 0.5%  EStoxx50 6’068 -0.3%  Gold 3’994 -0.8%  Bitcoin 67’017 0.5%  Dollar 0.8250 0.0%  Öl 117.1 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Samstagvormittag
Tricks fürs Bewerbungsgespräch: Jobchancen steigern - So geht's
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Digitalwährungen
Ein-Faktor-ETFs und Multifaktor-ETFs: Das gilt es zu wissen
Immobilienaktien im Fokus: Warum US-REITs trotz Zinstief anders agieren als Vonovia
Suche...
ETF Sparplan

3M Aktie 1405105 / US88579Y1010

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.10.2026 20:27:13

3M Aktie News: 3M verliert am Freitagabend

3M Aktie News: 3M verliert am Freitagabend

Die Aktie von 3M gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 173,73 USD.

3M
143.02 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen

Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 173,73 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'278 Punkten steht. Die 3M-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 170,87 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 173,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 210'075 3M-Aktien.

Am 29.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,84 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 3M-Aktie derzeit noch 6,40 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 21.03.2026 Kursverluste bis auf 139,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 3M-Aktie derzeit noch 19,76 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,92 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,15 USD. Am 20.10.2026 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6.58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte 3M am 26.01.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor einem Jahr eingebracht

3M-Aktie gesucht: Mischkonzern erhöht erneut die Gewinnprognose

Ausblick: 3M legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor


Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu 3M Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu 3M Co.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:00 Logo WHS Warum Trader zu früh kaufen und zu früh verkaufen – dieser Fehler kostet bares Geld!
23.10.26 Marktüberblick: Sartorius und SAP nach Zahlen gesucht
23.10.26 SMI schnuppert bereits am Rekordhoch
23.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 4’000-Dollar-Marke im Fokus
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
22.10.26 Was nach dem ersten Duft bleibt
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’036.28 19.53 SKUBAU
Short 15’345.07 13.79 SQZB4U
Short 15’907.89 8.95 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’462.36 23.10.2026 17:30:11
Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.84 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

3M Co. 143.02 0.00% 3M Co.

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie schwächelt: US-Rechtsstreit um CS-Managerboni wohl gewonnen
Schock nach Impfstoff-Daten: Moderna-Aktie sackt um ein Viertel ab
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester
SpaceX-Aktie stärker: Trotz Trump-Aussage - Ukraine kämpft weiter mit Starlink-Einschränkungen
Holcim-Aktie springt hoch: Deutlicher Schub bei Umsatz und Betriebsgewinn im 3. Quartal - weitere Übernahmen
Sika-Aktie verliert trotzdem: Konzern wächst weiter und baut Gewinn aus
Mögliche SpaceX-Fusion: Was ein Mega-Deal mit Tesla für die Aktien und die Depots bedeuten würde
Volvo-Aktie schwächelt: Lkw-Hersteller punktet mit höherer Profitabilität und Zuversicht

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 43/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.