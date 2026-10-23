3M Aktie News: 3M am Nachmittag mit Verlusten

Das Papier von 3M gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 170,95 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'092 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die 3M-Aktie bis auf 170,95 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 173,41 USD. Zuletzt wechselten 75'997 3M-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,84 USD. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 7,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 139,40 USD fiel das Papier am 21.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,92 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,15 USD. Am 20.10.2026 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,63 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 3M ein EPS von 1,55 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.58 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 3M einen Umsatz von 6.52 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass 3M im Jahr 2026 9,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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