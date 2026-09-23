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23.09.2026 20:27:13

3M Aktie News: 3M verteuert sich am Mittwochabend

3M Aktie News: 3M verteuert sich am Mittwochabend

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von 3M. Zuletzt wies die 3M-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 170,00 USD nach oben.

3M
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Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,4 Prozent auf 170,00 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'588 Punkten liegt. Die 3M-Aktie zog in der Spitze bis auf 170,16 USD an. Bei 167,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 169'166 3M-Aktien gehandelt.

Am 29.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,84 USD. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 8,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,40 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,00 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,92 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,13 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte 3M am 21.07.2026. Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.50 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6.34 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte 3M am 27.10.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 8,95 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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3M Co. 139.95 0.78% 3M Co.

3M am 23.09.2026

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