3M Aktie News: 3M schiebt sich am Abend vor

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von 3M zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 168,09 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'885 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die 3M-Aktie bei 168,35 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 166,40 USD. Der Tagesumsatz der 3M-Aktie belief sich zuletzt auf 174'621 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 184,84 USD erreichte der Titel am 29.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 3M-Aktie mit einem Kursplus von 9,96 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 17,07 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,13 USD, nach 2,92 USD im Jahr 2025. Am 21.07.2026 hat 3M in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 3M in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.50 Mrd. USD im Vergleich zu 6.34 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

3M wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 8,95 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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