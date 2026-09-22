3M Aktie News: 3M gewinnt am Dienstagnachmittag

Das Papier von 3M konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 166,56 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'834 Punkten liegt. In der Spitze gewann die 3M-Aktie bis auf 167,08 USD. Bei 166,40 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42'493 3M-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 184,84 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 3M-Aktie somit 9,89 Prozent niedriger. Am 21.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 139,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,31 Prozent würde die 3M-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten 3M-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,92 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,13 USD aus. 3M liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 3M in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.50 Mrd. USD im Vergleich zu 6.34 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem 3M-Gewinn in Höhe von 8,95 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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