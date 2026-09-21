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21.09.2026 20:27:13

3M Aktie News: 3M am Abend mit Verlusten

3M Aktie News: 3M am Abend mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 165,34 USD ab.

3M
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 165,34 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'062 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die 3M-Aktie bei 165,06 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 166,69 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 119'559 3M-Aktien.

Am 29.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,84 USD. 11,79 Prozent Plus fehlen der 3M-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 21.03.2026 auf bis zu 139,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 15,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten 3M-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,92 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,13 USD aus. 3M liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 3M 1,34 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.50 Mrd. USD – ein Plus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3M 6.34 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte 3M Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass 3M im Jahr 2026 8,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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