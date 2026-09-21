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21.09.2026 16:29:00

3M Aktie News: 3M am Nachmittag mit Kursverlusten

3M Aktie News: 3M am Nachmittag mit Kursverlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von 3M. Zuletzt fiel die 3M-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 165,41 USD ab.

3M
135.82 CHF 0.43%
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 165,41 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'918 Punkten notiert. Bei 165,06 USD markierte die 3M-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 166,69 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 34'617 3M-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2026 bei 184,84 USD. Gewinne von 11,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,92 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,13 USD. 3M liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 3M einen Umsatz von 6.34 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 8,95 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
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