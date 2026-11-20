Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 179,98 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 48'592 Punkten liegt. Der Kurs der 3M-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 180,96 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 179,36 USD. Der Tagesumsatz der 3M-Aktie belief sich zuletzt auf 296'024 Aktien.

Am 06.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,89 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,40 Prozent. Am 21.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

3M-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,92 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,14 USD aus. Am 20.10.2026 hat 3M die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,63 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 3M ein EPS von 1,55 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 6.58 Mrd. USD gegenüber 6.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

3M dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 9,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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