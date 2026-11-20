Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,2 Prozent auf 180,65 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'225 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die 3M-Aktie sogar auf 180,96 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 179,36 USD. Zuletzt wurden via New York 136'522 3M-Aktien umgesetzt.

Am 06.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,99 Prozent hinzugewinnen. Am 21.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 139,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem 3M seine Aktionäre 2025 mit 2,92 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 3M am 20.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,63 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,55 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.58 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 26.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 5 Jahren abgeworfen