3M Aktie News: 3M am Donnerstagabend mit roter Tendenz

Um 20:26 Uhr fiel die 3M-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 179,92 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'848 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die 3M-Aktie bis auf 178,38 USD. Bei 179,25 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 169'257 3M-Aktien.

Am 29.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 184,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 139,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 29,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,92 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,13 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte 3M am 21.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.34 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.50 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von 3M veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass 3M im Jahr 2026 8,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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