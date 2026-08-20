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20.08.2026 16:29:00

3M Aktie News: 3M am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

3M Aktie News: 3M am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von 3M. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der 3M-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 180,49 USD.

3M
143.59 CHF -1.85%
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Die 3M-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 180,49 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'107 Punkten notiert. Die 3M-Aktie zog in der Spitze bis auf 181,24 USD an. Die Abwärtsbewegung der 3M-Aktie ging bis auf 178,38 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 179,25 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 57'118 3M-Aktien den Besitzer.

Bei 184,84 USD markierte der Titel am 29.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 3M-Aktie somit 2,35 Prozent niedriger. Bei 139,40 USD fiel das Papier am 21.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,77 Prozent würde die 3M-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,92 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,13 USD je 3M-Aktie. Am 21.07.2026 lud 3M zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 3M ein EPS von 1,34 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.50 Mrd. USD – ein Plus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3M 6.34 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je 3M-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,94 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’841.63 8.94 BSUR4U
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