Der 3M-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 178,70 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 49'341 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die 3M-Aktie bis auf 177,10 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 180,46 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 108'434 3M-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 196,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 3M-Aktie derzeit noch 10,18 Prozent Luft nach oben. Am 21.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,40 USD ab. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 28,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 USD. Im Vorjahr hatte 3M 2,92 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 20.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6.58 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 3M 6.52 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.01.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass 3M im Jahr 2026 9,12 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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