3M Aktie News: 3M am Abend mit Einbussen

Um 20:26 Uhr fiel die 3M-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 163,15 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'042 Punkten steht. Die 3M-Aktie gab in der Spitze bis auf 162,28 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 163,98 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 220'747 3M-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2026 auf bis zu 184,84 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,29 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 21.03.2026 Kursverluste bis auf 139,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die 3M-Aktie mit einem Verlust von 14,56 Prozent wieder erreichen.

3M-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,92 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,13 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 3M am 21.07.2026. Das EPS lag bei 1,78 USD. Im letzten Jahr hatte 3M einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.50 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6.34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von 3M veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

In der 3M-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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