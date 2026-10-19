3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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19.10.2026 16:29:00
3M Aktie News: 3M am Montagnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von 3M gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 3M-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 162,93 USD ab.
Um 16:28 Uhr ging es für die 3M-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 162,93 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'998 Punkten steht. Der Kurs der 3M-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 162,72 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 163,98 USD. Von der 3M-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 94'153 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2026 auf bis zu 184,84 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 3M-Aktie mit einem Kursplus von 13,45 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,40 USD. Dieser Wert wurde am 21.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 3M-Aktie 16,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,92 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,13 USD. Am 21.07.2026 hat 3M in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 3M ein EPS von 1,34 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 3M im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.50 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6.34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte 3M am 20.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von 3M rechnen Experten am 26.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,95 USD je Aktie in den 3M-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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