3M Aktie News: 3M tendiert am Mittwochabend fester

Um 20:26 Uhr ging es für das 3M-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 181,56 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'469 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die 3M-Aktie bis auf 183,31 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 182,01 USD. Bisher wurden heute 174'850 3M-Aktien gehandelt.

Am 29.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,84 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 3M-Aktie 1,81 Prozent zulegen. Am 21.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie.

3M-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,92 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,13 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte 3M am 21.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte 3M 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 3M in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.50 Mrd. USD im Vergleich zu 6.34 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der 3M-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,94 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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