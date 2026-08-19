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19.08.2026 16:29:00

3M Aktie News: 3M am Nachmittag mit Aufschlag

3M Aktie News: 3M am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von 3M zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 182,90 USD zu.

3M
146.31 CHF -0.41%
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Die 3M-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 182,90 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'610 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die 3M-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 183,21 USD aus. Mit einem Wert von 182,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der 3M-Aktie belief sich zuletzt auf 53'802 Aktien.

Am 29.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 184,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 1,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 31,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für 3M-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,92 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,13 USD belaufen. 3M veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,78 USD, nach 1,34 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 3M im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.50 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6.34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte 3M am 27.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,94 USD je Aktie in den 3M-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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