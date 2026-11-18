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18.11.2026 16:29:00
3M Aktie News: 3M am Nachmittag schwächer
Die Aktie von 3M gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 178,70 USD.
Die 3M-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 178,70 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'286 Punkten notiert. Der Kurs der 3M-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 178,10 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 179,30 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67'720 3M-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 196,89 USD. Dieser Kurs wurde am 06.11.2026 erreicht. 10,18 Prozent Plus fehlen der 3M-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,40 USD ab. Mit einem Kursverlust von 21,99 Prozent würde die 3M-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 USD. Im Vorjahr hatte 3M 2,92 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. 3M liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,63 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,55 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 6.58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2027 erfolgen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass 3M einen Gewinn von 9,12 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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