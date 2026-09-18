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18.09.2026 20:27:13

3M Aktie News: 3M am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

3M Aktie News: 3M am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von 3M. Zuletzt wies die 3M-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 165,27 USD nach oben.

3M
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 165,27 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'658 Punkten tendiert. Der Kurs der 3M-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 165,33 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 164,08 USD. Bisher wurden via New York 654'351 3M-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2026 auf bis zu 184,84 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 10,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.03.2026 (139,40 USD). Mit Abgaben von 15,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,13 USD. Im Vorjahr erhielten 3M-Aktionäre 2,92 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 3M am 21.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat 3M 6.50 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.

In der 3M-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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