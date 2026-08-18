Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’318 0.1%  SPI 20’162 -0.1%  Dow 53’365 -0.2%  DAX 26’128 -0.8%  Euro 0.9405 0.2%  EStoxx50 6’468 -1.0%  Gold 4’344 -1.6%  Bitcoin 52’495 0.5%  Dollar 0.8124 0.2%  Öl 90.9 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539On113454047Amrize143013422Rheinmetall345850Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Darum gibt es bei Franken, Euro und US-Dollar kaum Bewegung
Bitcoin: Nachfrage zieht an - doch ein wichtiger Treiber fehlt
Trotz starkem Quartal: Klarna-Aktie stürzt nach schwacher Umsatzprognose zweistellig ab
Auf und Ab beim KI-Spezialisten: Cerebras-Aktie gerät nach Kurssprung unter Druck
Tesla-Aktie verliert seit Jahresbeginn: Kann der Cybercab die Anleger überzeugen?
Suche...

3M Aktie 1405105 / US88579Y1010

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.08.2026 20:27:13

3M Aktie News: 3M gewinnt am Abend an Boden

3M Aktie News: 3M gewinnt am Abend an Boden

Die Aktie von 3M zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von 3M zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 180,66 USD.

3M
146.90 CHF -0.21%
Kaufen Verkaufen

Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 180,66 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'377 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die 3M-Aktie bei 181,62 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 180,60 USD. Bisher wurden via New York 166'662 3M-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 184,84 USD erreichte der Titel am 29.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 2,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 21.03.2026 Kursverluste bis auf 139,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,84 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

3M-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,92 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,13 USD belaufen. 3M liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. 3M hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,34 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 6.50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von 3M wird am 27.10.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,94 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3M von vor einem Jahr verdient


Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu 3M Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten