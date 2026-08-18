3M Aktie News: 3M gewinnt am Abend an Boden

Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 180,66 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'377 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die 3M-Aktie bei 181,62 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 180,60 USD. Bisher wurden via New York 166'662 3M-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 184,84 USD erreichte der Titel am 29.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 2,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 21.03.2026 Kursverluste bis auf 139,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,84 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

3M-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,92 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,13 USD belaufen. 3M liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. 3M hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,34 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 6.50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von 3M wird am 27.10.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,94 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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