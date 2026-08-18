3M Aktie News: 3M am Nachmittag auf grünem Terrain

Um 16:28 Uhr ging es für das 3M-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 181,30 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'417 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die 3M-Aktie bei 181,34 USD. Bei 180,60 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 71'002 3M-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,84 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 3M-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 21.03.2026 Kursverluste bis auf 139,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 23,11 Prozent sinken.

Nach 2,92 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,13 USD je 3M-Aktie. Am 21.07.2026 äusserte sich 3M zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 3M noch ein Gewinn pro Aktie von 1,34 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 3M im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.50 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6.34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.

In der 3M-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,94 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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