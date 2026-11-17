Die 3M-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 180,96 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'767 Punkten notiert. Die 3M-Aktie gab in der Spitze bis auf 180,19 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 180,37 USD. Der Tagesumsatz der 3M-Aktie belief sich zuletzt auf 124'409 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.11.2026 bei 196,89 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 3M-Aktie mit einem Kursplus von 8,80 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 2,92 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,14 USD aus. 3M veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,55 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.58 Mrd. USD – ein Plus von 1,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3M 6.52 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 26.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von 3M veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 9,12 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor 3 Jahren eingefahren