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17.11.2026 16:29:00
3M Aktie News: 3M verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau
Die Aktie von 3M hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die 3M-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 181,81 USD.
Die 3M-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 181,81 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'229 Punkten steht. In der Spitze gewann die 3M-Aktie bis auf 183,10 USD. Der Kurs der 3M-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 180,19 USD nach. Bei 180,37 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 48'812 3M-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 196,89 USD erreichte der Titel am 06.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,40 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,33 Prozent.
Für 3M-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,92 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,14 USD ausgeschüttet werden. Am 20.10.2026 hat 3M in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3M 1,55 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 3M im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 26.01.2027 dürfte 3M Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,12 USD je 3M-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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