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17.09.2026 20:27:13

3M Aktie News: 3M am Abend freundlich

3M Aktie News: 3M am Abend freundlich

Die Aktie von 3M gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die 3M-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 165,32 USD zu.

3M
135.35 CHF 0.28%
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 165,32 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'816 Punkten liegt. Der Kurs der 3M-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 165,33 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 164,84 USD. Der Tagesumsatz der 3M-Aktie belief sich zuletzt auf 145'816 Aktien.

Bei 184,84 USD erreichte der Titel am 29.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 11,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,40 USD. Dieser Wert wurde am 21.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,68 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,13 USD. Im Vorjahr hatte 3M 2,92 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 6.50 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.34 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte 3M am 27.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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