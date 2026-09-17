3M Aktie News: Anleger schicken 3M am Nachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr ging es für das 3M-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 163,27 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'785 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die 3M-Aktie bei 164,87 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 164,84 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 55'951 3M-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,84 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 3M-Aktie derzeit noch 13,21 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.03.2026 (139,40 USD). Abschläge von 14,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,13 USD. Im Vorjahr erhielten 3M-Aktionäre 2,92 USD je Wertpapier. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.50 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von 3M veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,95 USD je 3M-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen