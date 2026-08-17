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17.08.2026 20:27:13

3M Aktie News: 3M verliert am Montagabend

3M Aktie News: 3M verliert am Montagabend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von 3M. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 180,77 USD.

3M
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Kaufen Verkaufen

Die 3M-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,0 Prozent auf 180,77 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'486 Punkten steht. Bei 179,99 USD markierte die 3M-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 181,70 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 154'122 3M-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,84 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 3M-Aktie 2,25 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 139,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,13 USD. Im Vorjahr hatte 3M 2,92 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 21.07.2026 äusserte sich 3M zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3M 1,34 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 6.50 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.34 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,94 USD je Aktie in den 3M-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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