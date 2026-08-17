3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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17.08.2026 16:29:00
3M Aktie News: 3M am Montagnachmittag billiger
Die Aktie von 3M gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 3M-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 181,60 USD.
Die 3M-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 181,60 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'563 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die 3M-Aktie bei 181,37 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 181,70 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 55'742 3M-Aktien.
Am 29.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,84 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,92 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,13 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 3M am 21.07.2026. 3M hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,34 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.50 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6.34 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 8,94 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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