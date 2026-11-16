Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 182,87 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'624 Punkten steht. Die 3M-Aktie gab in der Spitze bis auf 182,65 USD nach. Bei 183,24 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 114'076 3M-Aktien den Besitzer.

Am 06.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 3M-Aktie somit 7,12 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,40 USD. Dieser Wert wurde am 21.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 23,77 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten 3M-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,92 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 USD aus. 3M gewährte am 20.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,63 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 3M ein EPS von 1,55 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 6.58 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.52 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2027 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,12 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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