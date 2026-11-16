3M Aktie News: 3M am Montagnachmittag Verlust reich

Um 16:28 Uhr ging es für die 3M-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 183,38 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'968 Punkten steht. Der Kurs der 3M-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 183,22 USD nach. Bei 183,24 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 44'502 3M-Aktien gehandelt.

Bei 196,89 USD erreichte der Titel am 06.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 7,37 Prozent Plus fehlen der 3M-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 23,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass 3M-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete 3M 2,92 USD aus. Am 20.10.2026 lud 3M zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat 3M 6.58 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2027 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 3M einen Gewinn von 9,12 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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