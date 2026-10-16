3M Aktie News: Anleger schicken 3M am Nachmittag ins Plus

Die 3M-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 167,07 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'402 Punkten tendiert. Die 3M-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 167,95 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 165,64 USD. Bisher wurden via New York 148'305 3M-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 184,84 USD erreichte der Titel am 29.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,64 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 139,40 USD fiel das Papier am 21.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 16,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,13 USD. Im Vorjahr hatte 3M 2,92 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. 3M liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte 3M 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat 3M im vergangenen Quartal 6.50 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 3M 6.34 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte 3M am 20.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte 3M möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem 3M-Gewinn in Höhe von 8,95 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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