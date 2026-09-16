3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.09.2026 20:27:13
3M Aktie News: 3M gibt am Mittwochabend ab
Die Aktie von 3M gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die 3M-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 163,51 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die 3M-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 163,51 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'031 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 3M-Aktie bisher bei 162,31 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 165,57 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 191'276 3M-Aktien.
Bei einem Wert von 184,84 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 3M-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 139,40 USD am 21.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die 3M-Aktie mit einem Verlust von 14,75 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass 3M-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete 3M 2,92 USD aus. 3M liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,34 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat 3M mit einem Umsatz von insgesamt 6.50 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,46 Prozent gesteigert.
Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
In der 3M-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur 3M-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingefahren
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor einem Jahr abgeworfen
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu 3M Co.
|
16.09.26
|3M Aktie News: 3M gibt am Mittwochabend ab (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittwochmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
16.09.26
|3M Aktie News: 3M am Nachmittag nahezu unverändert (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Verluste in New York: So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu 3M Co.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch mit Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notierte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.