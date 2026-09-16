3M Aktie News: 3M gibt am Mittwochabend ab

Um 20:26 Uhr fiel die 3M-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 163,51 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'031 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 3M-Aktie bisher bei 162,31 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 165,57 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 191'276 3M-Aktien.

Bei einem Wert von 184,84 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 3M-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 139,40 USD am 21.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die 3M-Aktie mit einem Verlust von 14,75 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass 3M-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete 3M 2,92 USD aus. 3M liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,34 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat 3M mit einem Umsatz von insgesamt 6.50 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,46 Prozent gesteigert.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der 3M-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor einem Jahr abgeworfen