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3M Aktie 1405105 / US88579Y1010

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16.09.2026 16:29:00

3M Aktie News: 3M am Nachmittag nahezu unverändert

3M Aktie News: 3M am Nachmittag nahezu unverändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 164,71 USD an der Tafel.

3M
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Zum Vortag unverändert notierte die 3M-Aktie um 16:28 Uhr im New York-Handel bei 164,71 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'894 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die 3M-Aktie bis auf 166,25 USD. Die 3M-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 164,59 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 165,57 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 61'538 3M-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,84 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,22 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,40 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,37 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,92 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,13 USD. Am 21.07.2026 lud 3M zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,46 Prozent auf 6.50 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

3M wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,95 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
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