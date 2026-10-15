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15.10.2026 20:27:13

3M Aktie News: 3M am Donnerstagabend mit Kursplus

3M Aktie News: 3M am Donnerstagabend mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von 3M. Das Papier von 3M konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 165,56 USD.

3M
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Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 165,56 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'069 Punkten tendiert. Der Kurs der 3M-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 167,03 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 165,94 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 198'555 3M-Aktien.

Bei 184,84 USD erreichte der Titel am 29.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 11,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Mit Abgaben von 15,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 2,92 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,13 USD aus. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 3M noch ein Gewinn pro Aktie von 1,34 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.50 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6.34 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. 3M dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 8,95 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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