3M Aktie News: 3M gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

Im New York-Handel gewannen die 3M-Papiere um 20:26 Uhr 1,6 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'020 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die 3M-Aktie bei 166,07 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 162,32 USD. Der Tagesumsatz der 3M-Aktie belief sich zuletzt auf 187'553 Aktien.

Am 29.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,84 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 3M-Aktie 12,24 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 18,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass 3M-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete 3M 2,92 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte 3M am 21.07.2026. Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.50 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass 3M im Jahr 2026 8,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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