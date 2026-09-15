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15.09.2026 16:29:00

3M Aktie News: 3M gibt am Dienstagnachmittag nach

3M Aktie News: 3M gibt am Dienstagnachmittag nach

Die Aktie von 3M gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die 3M-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 161,84 USD nach.

3M
132.59 CHF 1.07%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 161,84 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'913 Punkten liegt. Der Kurs der 3M-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 160,83 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 162,32 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten 3M-Aktien beläuft sich auf 39'359 Stück.

Am 29.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,84 USD. 14,21 Prozent Plus fehlen der 3M-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 3M-Aktie 16,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für 3M-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,92 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,13 USD ausgeschüttet werden. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.50 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6.34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von 3M wird am 27.10.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 8,94 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
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