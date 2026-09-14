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14.09.2026 20:27:13

3M Aktie News: 3M büsst am Abend ein

3M Aktie News: 3M büsst am Abend ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 161,79 USD abwärts.

3M
131.19 CHF -1.52%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr fiel die 3M-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 161,79 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'454 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 3M-Aktie bisher bei 160,30 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 162,48 USD. Bisher wurden via New York 134'619 3M-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (184,84 USD) erklomm das Papier am 29.07.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,25 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2026 bei 139,40 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 3M-Aktie derzeit noch 13,84 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für 3M-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,92 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,13 USD belaufen. Am 21.07.2026 hat 3M in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent auf 6.50 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

3M dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem 3M-Gewinn in Höhe von 8,94 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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