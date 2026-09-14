3M Aktie News: 3M am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Um 16:28 Uhr ging es für die 3M-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 161,64 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'315 Punkten steht. Das Tagestief markierte die 3M-Aktie bei 161,28 USD. Bei 162,48 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 42'028 3M-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (184,84 USD) erklomm das Papier am 29.07.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,35 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 21.03.2026 Kursverluste bis auf 139,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 15,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,13 USD. Im Vorjahr hatte 3M 2,92 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 3M am 21.07.2026. 3M hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,34 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.34 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.50 Mrd. USD ausgewiesen.

Die 3M-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 8,94 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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