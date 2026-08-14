3M Aktie News: 3M präsentiert sich am Abend fester

Die 3M-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 183,65 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'780 Punkten notiert. Bei 184,22 USD markierte die 3M-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 181,93 USD. Von der 3M-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 133'528 Stück gehandelt.

Bei 184,84 USD erreichte der Titel am 29.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 0,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 139,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 31,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für 3M-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,92 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,13 USD ausgeschüttet werden. 3M liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,78 USD gegenüber 1,34 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent auf 6.50 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den 3M-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,94 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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