3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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14.08.2026 16:29:00
3M Aktie News: 3M am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 3M. Zuletzt stieg die 3M-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 183,13 USD.
Im New York-Handel gewannen die 3M-Papiere um 16:28 Uhr 0,3 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'817 Punkten steht. Bei 183,22 USD erreichte die 3M-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 181,93 USD. Zuletzt wurden via New York 55'415 3M-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 184,84 USD erreichte der Titel am 29.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 3M-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.03.2026 (139,40 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass 3M-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete 3M 2,92 USD aus. Am 21.07.2026 hat 3M die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 6.50 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.34 Mrd. USD umgesetzt.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von 3M veröffentlicht werden.
Experten taxieren den 3M-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,94 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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