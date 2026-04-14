3M Aktie News: 3M verteidigt am Dienstagabend Tendenz

Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr bei 152,94 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 48'467 Punkten steht. Bei 154,14 USD erreichte die 3M-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die 3M-Aktie bis auf 152,46 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 153,16 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 140'867 3M-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,41 USD) erklomm das Papier am 13.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 3M-Aktie mit einem Kursplus von 16,00 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,65 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die 3M-Aktie mit einem Verlust von 18,50 Prozent wieder erreichen.

Nachdem 3M seine Aktionäre 2025 mit 2,92 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,04 USD je Aktie ausschütten. Am 20.01.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat 3M 6.13 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.01 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 21.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 27.04.2027 dürfte 3M die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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