3M Aktie News: 3M verliert am Freitagabend

Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 185,41 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'301 Punkten steht. Im Tief verlor die 3M-Aktie bis auf 184,52 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 186,83 USD. Zuletzt wechselten 141'375 3M-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 196,89 USD erreichte der Titel am 06.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.03.2026 (139,40 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 USD, nach 2,92 USD im Jahr 2025. Am 20.10.2026 lud 3M zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,63 USD. Im Vorjahresviertel hatte 3M 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.58 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2027 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,12 USD je 3M-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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