3M Aktie News: Anleger schicken 3M am Nachmittag ins Minus

Um 16:28 Uhr ging es für die 3M-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 185,76 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'065 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 3M-Aktie bisher bei 185,46 USD. Bei 186,83 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der 3M-Aktie belief sich zuletzt auf 48'857 Aktien.

Bei 196,89 USD erreichte der Titel am 06.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 139,40 USD erreichte der Anteilsschein am 21.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 33,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,14 USD. Im Vorjahr erhielten 3M-Aktionäre 2,92 USD je Wertpapier. Am 20.10.2026 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,55 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.58 Mrd. USD – ein Plus von 1,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3M 6.52 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 26.01.2027 dürfte 3M Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem 3M-Gewinn in Höhe von 9,12 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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