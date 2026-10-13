3M Aktie News: 3M am Dienstagabend mit positiven Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,6 Prozent auf 161,92 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'695 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die 3M-Aktie bei 161,92 USD. Bei 161,18 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 105'464 3M-Aktien.

Am 29.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 184,84 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 12,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 139,40 USD erreichte der Anteilsschein am 21.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass 3M-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete 3M 2,92 USD aus. 3M veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,78 USD gegenüber 1,34 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 3M einen Umsatz von 6.34 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte 3M Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der 3M-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 8,95 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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