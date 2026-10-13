3M Aktie News: 3M am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die 3M-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 160,19 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'890 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte 3M-Aktie bei 159,71 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 161,18 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 49'280 3M-Aktien.

Am 29.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 184,84 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,39 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,40 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 12,98 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 2,92 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,13 USD aus. Am 21.07.2026 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,78 USD, nach 1,34 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.50 Mrd. USD – ein Plus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3M 6.34 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte 3M am 20.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von 3M rechnen Experten am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 3M einen Gewinn von 8,95 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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