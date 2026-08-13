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13.08.2026 16:29:00

3M Aktie News: 3M am Nachmittag mit Verlusten

3M Aktie News: 3M am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von 3M gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die 3M-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 182,75 USD abwärts.

3M
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Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für die 3M-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 182,75 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 54'040 Punkten realisiert. Der Kurs der 3M-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 182,00 USD nach. Mit einem Wert von 184,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 43'131 3M-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 184,84 USD erreichte der Titel am 29.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 139,40 USD erreichte der Anteilsschein am 21.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die 3M-Aktie mit einem Verlust von 23,72 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,13 USD. Im Vorjahr hatte 3M 2,92 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte 3M am 21.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,78 USD gegenüber 1,34 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 3M einen Umsatz von 6.34 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,94 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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