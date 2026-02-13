3M Aktie News: 3M verliert am Freitagabend

Die 3M-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 171,75 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 49'641 Punkten notiert. In der Spitze fiel die 3M-Aktie bis auf 171,01 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 174,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 176'734 3M-Aktien umgesetzt.

Am 12.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,41 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 3,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 122,58 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 28,63 Prozent würde die 3M-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,92 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,04 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 3M am 20.01.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.01 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.13 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von 3M wird am 28.04.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,67 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

