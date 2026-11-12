3M Aktie News: 3M am Abend schwächer

Die 3M-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 186,56 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'486 Punkten steht. Im Tief verlor die 3M-Aktie bis auf 186,53 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 188,51 USD. Bisher wurden heute 255'667 3M-Aktien gehandelt.

Bei 196,89 USD markierte der Titel am 06.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,54 Prozent. Am 21.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 33,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass 3M-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete 3M 2,92 USD aus. 3M gewährte am 20.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,55 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 3M in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.58 Mrd. USD im Vergleich zu 6.52 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 26.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den 3M-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,13 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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