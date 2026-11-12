3M Aktie News: 3M am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die 3M-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 188,69 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'398 Punkten notiert. Die 3M-Aktie gab in der Spitze bis auf 187,72 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 188,51 USD. Bisher wurden via New York 71'861 3M-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.11.2026 auf bis zu 196,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 26,12 Prozent sinken.

3M-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,92 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,14 USD belaufen. 3M veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,63 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 3M noch ein Gewinn pro Aktie von 1,55 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6.58 Mrd. USD gegenüber 6.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2027 erfolgen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem 3M-Gewinn in Höhe von 9,13 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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