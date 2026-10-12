3M Aktie News: 3M am Abend im Plus

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von 3M zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 161,27 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'820 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die 3M-Aktie bei 162,53 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 159,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 106'552 3M-Aktien.

Bei 184,84 USD markierte der Titel am 29.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 14,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,40 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die 3M-Aktie mit einem Verlust von 13,56 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass 3M-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete 3M 2,92 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte 3M am 21.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 3M ein EPS von 1,34 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,46 Prozent auf 6.50 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können 3M-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 3M einen Gewinn von 8,95 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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