3M Aktie News: Anleger greifen bei 3M am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von 3M zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 161,13 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'878 Punkten liegt. Die 3M-Aktie legte bis auf 161,13 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 159,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 38'220 3M-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 184,84 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.03.2026 (139,40 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,92 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,13 USD. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,78 USD gegenüber 1,34 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.50 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6.34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 8,95 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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