3M Aktie News: 3M zeigt sich am Mittwochabend fester

Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,4 Prozent auf 183,82 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'808 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die 3M-Aktie bei 184,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 183,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 118'428 3M-Aktien.

Am 29.07.2026 markierte das Papier bei 184,84 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 0,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 139,40 USD. Mit einem Kursverlust von 24,16 Prozent würde die 3M-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

3M-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,92 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,13 USD belaufen. Am 21.07.2026 hat 3M in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.50 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,94 USD je 3M-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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